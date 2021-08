LIVE | Verstappen direct aangetikt na start en valt ver terug, race stilgelegd na chaos door Bottas

Samenvatting Verstappen schiet uit slof: ‘Laten we nu eens over Silversto­ne ophouden’

31 juli Ergernis alom bij Max Verstappen, die in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije langzamer was dan Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Daar was de Nederlander niet blij mee. En al helemaal niet met het verloop van de persconferentie, achteraf.