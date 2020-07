LIVE | Verstappen direct door na spin, snelste tijd voor Hamilton

vrije training 3Na twee opeenvolgende Grands Prix in Oostenrijk, is het Formule 1-circus deze week de Hongaarse grens overgegaan. Max Verstappen keert terug op het circuit waar hij vorig jaar zijn allereerste pole position veroverde. Hoe het hem dit weekend vergaat volg je bij Ziggo Sport en op deze site, later vandaag in de kwalificatie maar eerst in de laatste training om 12.00 uur!