LIVE | Verstappen en co krijgen maar één uur om te trainen voorafgaand aan kwalificatie

samenvatting Werk aan de winkel voor Verstappen, maar: ‘Het was echt een leuke dag’

4 september Tot grote ergernis van Max Verstappen, moest hij op vrijdag drie keer een vliegende ronde afbreken door een rode vlag. Een echt snelle tijd had de Limburger dan ook nog niet op de klokken kunnen zetten. ,,We zullen aan een paar zaken gaan werken waar we niet helemaal blij mee waren in de korte runs.”