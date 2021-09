LIVE | Verstappen houdt Hamilton achter zich bij prima start voor uitzinnige oranje menigte

Beitske Visser na megacrash ‘gewoon’ in Zandvoort: ‘Won er al eens met een gebroken rug’

31 augustus Okselfris is ze absoluut nog niet, na haar enorme klapper op Spa. Maar Beitske Visser (26) is klaar voor haar thuisrace in de W Series op Zandvoort. ,,De adrenaline en het thuispubliek zullen me er wel doorheen helpen.”