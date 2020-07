LIVE | Verstappen mag eindelijk los op Red Bull Ring

Behalve het asfalt is alles anders voor Max Verstappen

7:00 De Formule 1 is terug, mét actie op de racebaan. Maar daaromheen is niets meer hetzelfde, zo bleek gisteren tijdens de mediadag op de Red Bull Ring. ,,Het voelt allemaal een beetje gek, maar tof dat we eindelijk de auto weer in mogen.’’