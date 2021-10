LIVE | Verstappen na late start meteen bovenaan, gridstraf voor Alonso

Video Hamilton heeft spijt van kritiek op pitstop: ‘Verwacht nooit van me dat ik altijd netjes en kalm blijf’

11 oktober Na een nacht slapen vindt Hamilton alsnog dat Mercedes in de Grote Prijs van Turkije de juiste beslissing heeft genomen door hem in de slotfase naar binnen te roepen voor een pitstop. De Britse coureur was tijdens en direct na de race nog erg kritisch op die keuze van zijn team.