LIVE | Verstappen neemt flinke hap uit snelste tijd Bottas

Formule 1 Deze man staat in Bakoe al voor de 500ste keer met zijn lens bovenop het F1-circus

5 juni Formule 1-fotograaf Peter van Egmond viert in Azerbeidzjan een bijzonder jubileum. De inwoner van Veenendaal (65) fotografeert er zijn 500ste Grand Prix. ,,In 1990 was het idee om één keer in mijn leven naar Monaco te gaan, de teller staat inmiddels op 32.”