LIVE | Verstappen opent aanval op pole position in Franse zon

Voormalig autosport­baas Max Mosley (81) overleden

24 mei Max Mosley, voormalig voorzitter van de internationale automobielfederatie FIA, is overleden. Dit is bevestigd door Bernie Ecclestone, de oud-topman van de Formule 1. De twee werkten door de jaren heen intensief samen. Mosley, in zijn functie destijds ook mede-organisator van de koningsklasse Formule 1, is 81 jaar geworden. Hij leed aan kanker.