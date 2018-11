LIVE | Verstappen start vanaf vijfde plek in Brazilië, kans op regen

Verstappen van P5 ‘We moeten het van strategie hebben, inhalen gaat niet’

1:04 Zijn tachtigste GP start Max Verstappen morgen in Brazilië vanaf P5. ,,Dit hadden we vooraf ook wel kunnen invullen’‘, reageerde de Limburger die zich niet teveel illusies maakt over een topresultaat, morgen in de voorlaatste race van seizoen 2018.