LIVE: Hamilton vooraan na uitvallen Verstappen, Vettel en Räikkönen

Verstappen op eerste startrij in Singapore: 'Dit belooft veel'

16 september Max Verstappen was goedgehumeurd in de persconferentie na de kwalificatie van de Grote Prijs van Singapore. Hij leek niet bijzonder aangeslagen over het missen van zijn allereerste pole position, ondanks het feit dat hij de hele dag de snelste was geweest op het Marina Bay Street Circuit.