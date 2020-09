LIVE | Verstappen voorlopig het snelst in slottraining op Monza

Racismedebat Hamilton wil ‘iets’ doen, maar er komt geen raceboycot

27 augustus Uiteraard werd Lewis Hamilton, één van de meest uitgesproken sporters in het racismedebat, gevraagd naar de recente acties in de Amerikaanse sport na het politiegeweld tegen een zwarte man in Wisconsin. Daar werden woensdagnacht en donderdag wedstrijden in het basketbal, honkbal, voetbal en tennis afgelast, als boycot vanuit de sporters of statement van de competities. Hamilton denkt zelf niet aan een boycot.