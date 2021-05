LIVE | Voorlopig derde tijd voor Verstappen in Catalaans zonnetje

Samenvatting Teamgenoot Verstappen na beste kwalifica­tie ooit: ‘Foutje kostte mij polepositi­on’

18 april De Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Pérez zette in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Emilia Romagna zijn beste resultaat ooit neer, maar volgens de teamgenoot van Max Verstappen had er nóg meer in gezeten.