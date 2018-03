LIVE: Wat kan Verstappen in eerste Grand Prix van het seizoen

Party-modus

Lewis Hamilton was in de kwalificatie zeven tienden sneller dan Räikkönen, Vettel en Verstappen. Hoewel de hele wereld dacht dat de wereldkampioen zijn motor verder opdraaide in zijn geweldige ronde, bestreed de Brit dat. ,,Ik reed in dezelfde modus als in Q2." Dat antwoord werd met behoorlijk wat gelach ontvangen. ,,We weten wel beter", zei Verstappen.



Hamilton noemde voor het seizoen de modus waarmee de motor meer kracht kreeg, nog de party-modus.