Maastricht wil Max Verstappen huldigen bij mogelijke wereldtitel

Verstappen begint morgenmiddag (14.00 uur) als gedeeld leider in het wereldkampioenschap aan de slotrace in Abu Dhabi. Mocht hij evenveel (uitvalbeurt) óf meer punten dan zijn grote rivaal Lewis Hamilton halen, dan is hij wereldkampioen. Een feestelijke huldiging kan in dat geval natuurlijk niet uitblijven, mits dat mogelijk is met de coronamaatregelen.

,,Wij hebben inmiddels bewezen een uitstekende organisator te zijn van grote evenementen. MECC Maastricht kan dan ook als geen ander zorgen voor een fantastische huldiging van wereldkampioen Max Verstappen", aldus Rob van de Wiel, algemeen directeur van het MECC. ,,Daarnaast is de keuze voor de stad Maastricht gunstig voor de vele Nederlandse én Belgische fans van de in Hasselt geboren autocoureur. Ook het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de organisatie van de huldiging in MECC Maastricht.”

Een afspraak met het kamp-Verstappen ligt er overigens nog niet. Het is eerst nog maar afwachten of er überhaupt sprake is van een huldiging. Als het aan Hamilton ligt komt die er niet.

Test je kennis in de Verstappen-quiz:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.