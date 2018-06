'Max alleen bij winst van alle azijnzeikers af'

Hoe groot is de behoefte aan een incidentloos weekend bij MV?

Lotte van Beek : ,,Ik denk dat dat ver bovenaan staat, nu. Elk seizoen begint weer opnieuw en we zijn al bijna vergeten wat Max vorig jaar allemaal liet zien. Nu stapelt alles op, allemaal rotmomenten. En ben je bijna een beetje kwijt wat een klasbak hij is. Iedere sporter maakt dit soort fases mee. Belangrijkste is dat je er van leert. Dat hoor je iedereen ook wijselijk zeggen, dan. Maar daar heb je helemaal niks aan. Koppie erbij en door.'' Tom Coronel : ,,Ik vind het helemaal niet erg als er wat gebeurt, maar niet op de momenten dat het niet moet gebeuren. Maar goed, voor mij is het ook net kansberekening. Na zoveel incidenten zou het nu ook even niet meer moeten gebeuren. En dat werkt in zijn hoofd ook zo. Max doet gewoon wat hij moet doen. Iedereen heeft wel eens zo'n periode, dan gaat alles fout. Je weet niet waarom, dan blijft het even hangen. Maar na regen komt zonneschijn, dus ik zie niet in waarom de rest van het seizoen niet gewoon goed zou kunnen verlopen.''

Gaat er in de opbouw van zijn raceweekend iets veranderen, zoals ze bij de teamleiding door lieten schemeren?

Van Beek: ,,Max is Max, dat is zijn kracht. Daar zou ik niks aan veranderen. Maar het is wel zonde als je al net iets te agressief in training bent. Iets te fanatiek. In Canada wil je niet in die Wall of Champions komen. Hij moet niet meteen extreem op het randje rijden, maar dat is ook wel weer zijn kracht. Dat maakt het lastig. Voorop staat dat hij zelf moet zorgen dat hij rust in zijn kop houdt. Iedereen kan van alles roepen, maar Max weet dondersgoed hoe hij dit aan moet pakken. Als fans moeten we er op vertrouwen dat hij geleerd heeft van wat is gebeurd.’’



Coronel: ,,Ze vroegen het hem in Monaco in de race al. Daar riep de leiding: ‘je mag best inhalen, maar wel minder risicovol’. Dat geeft aan dat ze bij Red Bull de stijl van Max helemaal top vinden, maar af en toe moet er even een stemmetje in zijn hoofd zijn die zegt: het is oké, zo. De enige die dat kan doen is zijn vader Jos. Dat is de man die deze ongehoorde racer heeft gekweekt. Bij Max is alles maximaal, die kan niet anders rijden. Daarmee is hij ook zo ver gekomen. Maar gaat het dan fout dan is er commentaar van iedereen.’’