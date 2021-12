Max Mania laat Abu Dhabi oranje kleuren: fans van Verstappen zorgen voor luchtbrug

Door Rik Spekenbrink



Vijftig, vijftig, vijftig. Welke straat je ook kiest, er is geen ontkomen aan in Abu Dhabi. Het getal 50 kunstig in het gras gemaaid, knipperende lichtsnoeren langs de weg die het woord ‘fifty’ vormen. De cijfers geprojecteerd op de belangrijkste wolkenkrabbers van de stad. En de vierkleurige vlag veelvuldig wapperende op de balkons. Vorige week vierde de Verenigde Arabische Emiraten een halve eeuw onafhankelijkheid. Het feest was groots, in dit land is gematigdheid geen optie.



Dat de Formule 1 hier deze week neerstrijkt voor de ultieme apotheose van een gedenkwaardig en uniek seizoen, is ‘downtown’ en aan de kilometers strekkende boulevard langs de Perzische Golf deze dinsdag nog nergens aan te zien. Maar dat gaat snel veranderen. Vanaf donderdag wordt het druk op de vliegvelden van Abu Dhabi en Dubai, waar na de landing een route moet worden afgelegd via de teststraat en de visumbalie, en een speciale app moet worden geïnstalleerd die onder meer de vaccinatiestatus vermeldt.