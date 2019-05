Max, Max en nog meer Max bij Jumbo Racedagen

Door Arjan Schouten



Max, Max en nog eens Max

Gaat u morgen of zondag naar Zandvoort, dan kunt u niet om hem heen. Bij de Jumbo Racedagen draait alles om Max Verstappen. Geen drukker weekend voor de Limburger dan het fanevent in eigen land. De Formule 1-coureur van Red Bull Racing zal ontelbaar veel handtekeningen zetten, tot in den treure op de foto gaan met zijn fans en op moeten draven voor interviews en vip-ontmoetingen. Hij maakt een bustour over het circuit, waar hij ook nog een driftdemo zal geven en wat bandensporen achter zag laten op het asfalt. Maar waar het natuurlijk allemaal om draait zijn de demonstraties in de Formule 1-bolide die hij weer zal geven op het 4,3 kilometer lange circuit. Een jaar voorafgaand aan de terugkeer van de Nederlandse grand prix geeft hij alvast een voorproefje van het spektakel dat we mogen verwachten op het Scheivlak en in de Tarzanbocht. ,,Het blijft altijd een supermooi evenement”, vindt de Limburger, die hoopt weer nieuwe fans naar het circuit toe te trekken. Vorig jaar kwamen er verdeeld over twee dagen zo’n 110.000 mensen op het evenement af.



