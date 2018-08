Max op Spa: Inhaalshow, de eerste P2 en wéér een uitvalbeurt

Door Arjan Schouten



Optredens: 3

Finishes: 2

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 2de (2016)

Beste race-resultaat: 8ste (2015)

Aantal WK-punten: 4



Spa-Francorchamps, Max Verstappen kan er lyrisch over praten. Een uurtje rijden van zijn geboorteplaats noemt hij de locatie van de Belgische Grand Prix steevast zijn thuisrace. Hij geniet van volle bak door Eau Rouge, van de setting in de Ardennen, de tienduizenden Nederlandse fans. Maar een goed resultaat, daar wacht de Limburger nog altijd op in België.



Beter dan bij zijn debuut in de Toro Rosso deed hij het niet meer in Wallonië. Achtste werd hij er bij zijn vuurdoop in 2015, gestart vanaf plaats achttien na een gridstraf. Maar die positie achteraan bood hem wel de gelegenheid om te doen waar hij het beste in is. Inhalen, inhalen en nog meer inhalen. De grootse manier waarop hij de Sauber van Felipe Nasr voorbij scheurde buitenom in Blanchimont leverde hem later dat jaar de FIA-award voor mooiste inhaalactie op. ,,Ik denk zelf dat dit ook de mooiste was’’, verklapte hij na het ophalen van de trofee voor ‘action of the year’.