‘Max strijdt niet om de titel, dat is nu in Mexico een supervoordeel’

Door Arjan Schouten

Wat iedere Nederlander wil weten. Kan Max wéér winnen in Mexico?

Louis Dekker: ,,Ja. Als je in Amerika van P18 naar P2 kunt, kun je in Mexico ook wel van bijvoorbeeld P4 naar P1. Vorig jaar had hij al bijna poleposition hier, dus eigenlijk verwacht ik ook dat hij het hier zaterdag beter doet dan dat eeuwige gedoe rond plek vijf en zes in de kwalificatie. Hij weet natuurlijk dat Lewis Hamilton hier niet meer hoeft te winnen, dat Valtteri Bottas eigenlijk niet goed genoeg is en de Ferrari’s kan hij ook wel hebben. Als ‘het product’ in zijn auto maar heel blijft, hè….’’

Giedo van der Garde: ,,Dat circuit dat ligt hem. Heeft er supermooie herinneringen aan. Daarnaast denk ik sowieso dat die Red Bull gewoon best wel goed is. Dit circuit is medium speed tot low speed, je glijdt alle kanten op. Hebt daar goede mechanische grip nodig en dat heeft die Red Bull. Oké, die Renault-motoren sneuvelden daar vorig jaar, maar ik denk niet dat dit nu weer op zal spelen. Vorig jaar was het niet echt geweldig, maar ik denk wel dat Renault daarin een stap gemaakt heeft. En ach, als er maar eentje heel blijft.’’

Wordt Lewis Hamilton nu wél wereldkampioen?

Dekker: ,,Ja. Dat kan toch bijna niet anders. Als je kijkt wat hij de afgelopen periode vanaf september allemaal heeft gewonnen, kan het bijna niet gebeuren dat hij het nu nog laat liggen. Ik vind het wel opvallend dat het hele scenario van vorig jaar zich aan het herhalen is. Toen kon het ook in Amerika, gebeurde het hier in Mexico. Als je dan toch wereldkampioen wordt, doe het dan maar hier. Hier heb je ten opzichte van Amerika toch een mooier podium.’’

Van der Garde: ,,Het lijkt mij ook wel, ja. Sebastian Vettel zie je gewoon fouten maken, vol onder druk staan. Die wil heel graag. Maar als Lewis gewoon zijn ding doet, pakt ie ‘m zondag. Ik denk wel dat hij anders de race in gaat. Toch voor de punten, het kampioenschap binnenslepen. En ik denk dat juist dat in Max zijn voordeel is, met die twee onder druk. Max kan gewoon vrij rijden en dat weet hij ook. Hij strijdt niet om de titel, dat is een supervoordeel, nu. Vorig jaar won hij puur op eigen kracht, ik zie dat wel weer gebeuren nu.’’

Sinds 2015 is deze historische GP waar Jim Clark, Ayrton Senna en Alain Prost wonnen, terug op de kalender. Zijn we daar blij mee?

Dekker: ,,Ja. Ik wel. Niet zozeer omdat het circuit zo geweldig is, dat is helemaal niet zo uitdagend en bijzonder. Maar de sfeer die is echt fantastisch. Het leeft enorm, het is midden in de stad. Eigenlijk precies waar de Formule 1 naar toe moet als sport. Niet een circuit in een zompig weiland of midden in een woestijn, maar gewoon in een stad met miljoenen mensen om je heen.’’

Van der Garde: ,,Mexico is zeker een toegevoegde waarde binnen de kalender. Formule 1 was er al een grote sport door Sergio Perez. En Carlos Slim en al die mensen die de GP weer naar Mexico gehaald hebben, hebben een heel goede zet gedaan. Heel slim ook door een honkbalstadion in het circuit op te nemen, wat voor een unieke sfeer zorgt. Ja, ik denk dat dit wel een blijvertje is op de kalender.’’