Max Verstappen achter de Mercedessen, opnieuw pech voor Nyck de Vries in eerste training Miami

Het kostte de coureurs al met al nog geen tien minuten ‘track time’. Verstappen had voor de rode vlag al de snelste tijd genoteerd en in het laatste gedeelte van de sessie scherpte hij die nog wat aan naar 1.30,549. Dat was aan het einde van de rit goed voor P4, want in extremis kwamen George Russell, Lewis Hamilton en Charles Leclerc nog onderdoor. Zo is Russell (1.30,125) voorlopig de snelste op het stratencircuit rond Hard Rock Stadium, nadat hij de training nog begonnen was met stuurproblemen. Sergio Pérez, de nummer 2 in de strijd om het wereldkampioenschap, volgde pas op P11.