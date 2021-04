Max Verstappen: ‘Als tweede in Bahrein al een slecht resultaat is, kijk ik uit naar de volgende 22 races’

,,Bahrein was een positief weekeinde voor ons. Hopelijk zien we hier nog meer van hetzelfde, maar dan natuurlijk met een omgekeerde race-uitslag.” Want ja, hoe positief de aftrap in Bahrein ook was, Red Bull verzilverde de gouden kans niet. Verstappen had volgens iedereen de snellere auto, maar Hamilton won alsnog na slim schaken aan de pitmuur. ,,Een gemiste kans, natuurlijk’’, erkende Verstappen. ,,Maar als we echt de snelste auto hebben, dan hoeft dat niet uit te maken dit jaar. Het was een beetje jammer. Maar als een tweede plaats in Bahrein al een slecht resultaat is, dan kijk ik nu al uit naar de 22 andere races van dit seizoen.”