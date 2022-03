Max Verstappen begint in Bahrein jacht op titelprolongatie: Dit is het tijdschema

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 schiet in volle gang met de Grand Prix van Bahrein. Op het Bahrain International Circuit zal heel veel duidelijk worden. Hoe zijn de verhoudingen tussen de Red Bull van Max Verstappen en Mercedes? Of kunnen teams als McLaren en Ferrari misschien weer eens om de voorste plekken meedoen?

Net als vorig jaar trapt de Formule 1 het seizoen af in de zandbak, waar de jaren voor de coronapandemie nog de eerste punten werden uitgedeeld in Australië. Een van de voordelen hiervan voor de teams is dat ze zo'n beetje al het materieel al in Bahrein hebben, aangezien ze op hetzelfde circuit een week eerder nog drie testdagen afwerken.

Het wordt alweer de achttiende Grand Prix van Bahrein. Het was vanaf de eerste keer in 2004 even wennen, wat deed de Formule 1 nou in zo’n poenerige woestijnstaat zonder racehistorie en passie voor de sport? Maar ondanks de soms lege tribunes is toch een moderne klassieker ontstaan. Zeker nadat vanaf 2014 bij kunstlicht wordt gereden, biedt Bahrein mooie plaatjes en zijn de races ook bepaald niet saai.

Wat te denken van vorig jaar, toen Max Verstappen en Lewis Hamilton ons alvast een voorproefje gaven van de intense titelstrijd die komen ging. De Nederlander kwam dicht bij de overwinning maar ging bij zijn ultieme inhaalactie buiten de lijnen, moest van het team de positie teruggeven en dat kostte hem uiteindelijk de winst. ,,Had me maar laten rijden, ik had liever een straf van vijf seconden opgelopen en op die manier verloren dan nu op deze manier tweede te worden”, sprak Verstappen tegen zijn team over de boordradio.

Op deze tijden wordt er gereden in Bahrein:



Vrijdag 18 maart

• Eerste vrije training: 13.00-14.00 uur

• Tweede vrije training: 16.00-17.00 uur

Zaterdag 19 maart

• Derde vrije training: 13.00-14.00 uur

• Kwalificatie: vanaf 16.00 uur

Zondag 20 maart

• Race: vanaf 16.00 uur

