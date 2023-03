Max Verstappen beleeft dramatische kwalificatie door motorprobleem: ‘Dit mag niet gebeuren’

Met video'sDe kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië is voor Max Verstappen uitgelopen op een enorme teleurstelling. Door een motorprobleem viel de tweevoudig wereldkampioen uit in Q2, waardoor hij de race morgen vanaf de vijftiende plaats moet beginnen. Teamgenoot Sergio Pérez verzachtte de pijn voor Red Bull door pole te pakken.

Verstappen was in alle trainingen de snelste geweest op het circuit van Djedda, maar hij staat nu morgen voor een inhaalrace. ,,Hij accelereert niet meer”, zei de Nederlander over de boordradio, nadat hij tijdens een ‘vliegende’ ronde ineens de snelheid van zijn auto had voelen wegvallen. Verstappen wist de Red Bull wel terug naar de pits te rijden, maar stapte daar uit.

Een gebroken aandrijfas bleek de oorzaak te zijn van de malheur, vertelde Verstappen bij Viaplay. ,,Ik kan er niets anders van maken. Gewoon accepteren en morgen proberen er het beste van te maken. Nu moeten we de auto uit elkaar halen en proberen de oorzaak te vinden. Ik maak me er geen zorgen over, maar dit moeten we wel analyseren. Dit mag eigenlijk niet gebeuren.”

Voorafgaand aan de kwalificatie hadden de monteurs de versnellingsbak in de auto van Verstappen gewisseld. ,,Normaal gesproken heeft dit hier niets mee te maken”, zei Verstappen. ,,Het gebeurde na het uitkomen van bocht 10. Ik reed al een tijdje vol gas en ineens verloor ik rechtsachter de aandrijving.”

Twee weken geleden reed Verstappen bij de opening van het seizoen in Bahrein vanaf poleposition op dominante wijze naar de winst. In Saoedi-Arabië moet hij morgen hopen op een geweldige inhaalrace. ,,Niks is onmogelijk. De snelheid zit er goed in, dat is positief. Op dit circuit is het wel wat lastig inhalen. Hopelijk kunnen we in de race mooie punten pakken. Een overwinning zal moeilijk worden, maar we geven nooit op.”

Bekijk de reactie van Max Verstappen.

Pérez pakt voor tweede jaar op rij pole

Dat het met de snelheid van Red Bull inderdaad wel goed zit, toonde Pérez in het vervolg van de kwalificatie aan. De Mexicaan was met 1.28,265 de snelste in Q3. Het was voor het tweede jaar op rij dat hij pole veroverde op het razendsnelle circuit in Saoedi-Arabië.

,,Heel jammer voor Max, hij is het hele weekend al heel sterk”, zei Pérez over de technische problemen bij zijn teamgenoot. ,,Met deze auto’s weet je het nooit wat betreft betrouwbaarheid. Hopelijk hebben we zondag in de race toch twee auto’s voorin zitten.”

Bekijk de snelle ronde van Sergio Pérez.

Nyck de Vries strandt in Q1

Charles Leclerc zette in de Ferrari de tweede tijd neer. Hij gaf 0,155 seconde toe op Pérez. De Monegask moet vanwege een gridstraf echter tien plaatsen naar achteren op de startopstelling. Leclerc start vanaf de twaalfde plaats, drie plekken voor Verstappen.

Pérez heeft morgen om 18.00 uur Nederlandse tijd (20.00 uur lokale tijd) de Spanjaard Fernando Alonso (Aston Martin) naast zich staan op de voorste startrij. De tweede startrij wordt bezet door George Russell (Mercedes) en Carlos Sainz (Ferrari). Lewis Hamilton vertrekt slechts vanaf P7.

Nyck de Vries start bijna achteraan nadat het doek viel in de eerste kwalificatiesessie. De Nederlander van Alpha Tauri reed de achttiende tijd. De dag verliep verre van vlekkeloos, want door problemen met de motor kon hij aan het begin van de middag niet in actie komen tijdens de laatste vrije training. In de kwalificatie spinde hij, maar kon daarna zijn weg wel vervolgen.

