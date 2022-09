Max Verstappen beslist titelstrijd liever in Japan: ‘Het zal veel betekenen als ik daar win, voor velen’

Lewis Hamilton krijgt gridstraf van minimaal tien plaatsen voor GP Italië

Lewis Hamilton begint komend weekeinde bij de Grote Prijs van Italië in Monza ergens achterin het deelnemersveld. De 37-jarige Brit laat de motor in zijn Mercedes opnieuw vervangen, voor de vierde keer dit seizoen. Het maximaal aantal toegestane motorwissels is dit jaar drie, zodat Hamilton een gridstraf krijgt.

