Max Verstappen de grote winnaar in Franse hitte: ‘Auto competitiever dan in Oostenrijk’

Met video'sMax Verstappen deelde met alweer zijn zevende overwinning van het seizoen een ferme dreun uit aan Charles Leclerc, die in Frankrijk crashte terwijl hij aan de leiding ging. ,,Het zag er goed uit. Ik denk dat we in de race competitiever waren dan in Oostenrijk.”

Verstappen kende op een snikheet Circuit Paul Ricard een goede start, maar polesitter Leclerc te grazen nemen lukte niet. Vervolgens hield de Nederlander de druk er goed op, om uiteindelijk toch afgeschud te worden door zijn grote concurrent in het WK. Verstappen probeerde met een vroege pitstop iets te forceren, toen Leclerc even later in de bandenstapel stond. Een eigen fout, zo was toen alle gemoederen bedaard waren het verdict van de Monegask.

,,Het was best wel warm", begon Verstappen zijn analyse bij Viaplay met een understatement. ,,De laatste twintig rondjes hoefde ik gelukkig niet op de limiet te rijden, dat hielp wel. Je zit zoveel rondes dicht achter hem. Op een gegeven moment worden de banden dan te warm en moet je hem iets laten gaan. Maar onze snelheid was goed.”

Bekijk de samenvatting van de Franse GP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zo was het na twee Ferrari-zeges weer eens Verstappen die op het hoogste trapje van het podium stond. ,,Het zag er goed uit. Ik denk dat we in de race competitiever waren dan in Oostenrijk. Naar het einde toe was het voor mij gewoon banden managen", sprak de WK-leider, die nu een voorsprong van 63 punten koestert ten opzichte van Leclerc. Volgende week staat in Hongarije de laatste grand prix voor de zomerstop op het programma.

,,Hongarije is weer een compleet andere baan", wist ook Red Bull-teambaas Christian Horner. ,,Ik denk dat Ferrari daar weer sterk is, net als de vorige paar races. We moeten blijven en het uiterste uit onze auto blijven halen.” Over de race in Frankrijk dan, waar Verstappen aanvankelijk maar niet langs Leclerc kwam. ,,We hadden verwacht dat inhalen hier wat makkelijker zou zijn. We kregen vanaf bocht 6 de tractie niet om er met de DRS langs te komen en probeerden een undercut, maar toen crashte Leclerc. Gelukkig is alles goed met hem.”

Bekijk hier wat Leclerc te zeggen had

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Max Verstappen betreedt het podium in Frankrijk. © REUTERS Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.