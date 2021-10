Max Verstappen en Daniel Ricciardo grappen wat af op persconferentie: ‘Ben ik de populairste? Dan kan ik met pensioen’

Video Wolff begrijpt boze Hamilton: ‘Het was een close call, maar het ging mis’

11 oktober Een boze Lewis Hamilton was na de Grand Prix van Turkije het gespreksonderwerp. De wereldkampioen was het niet eens met een beslissing van Mercedes om hem naar binnen te roepen, en dat liet hij merken ook. Bandenleverancier Pirelli vindt echter dat vanwege de ontstane risico's de juiste keuze is gemaakt. Max Verstappen was de lachende derde, hij nam de leiding in de WK-stand over van Hamilton.