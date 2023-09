Max Verstappen hervat recordjacht: Nederlander kan Lewis Hamilton en Michael Schumacher uit de boeken rijden

Zo laat komt Max Verstappen in actie op het Marina Bay Circuit in Singapore

Na zijn foutloze race op het circuit van Monza, waarin Max Verstappen zijn historische tiende zege op rij pakte, komt de Nederlander dit weekend in actie in Singapore. Hoewel het gaat om een race in het donker, hoeven Nederlandse fans de wekker niet te zetten. Wij zetten de belangrijkste tijden voor de Grand Prix van Singapore voor je op een rij.