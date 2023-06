Max Verstappen houdt rekening met onvoorspelbare races: ‘Ook het weer zal zaken in de war schoppen’

De wereldkampioen van Red Bull zegt uit te kijken naar alle fans op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg komend weekend. ,,Oostenrijk is natuurlijk een thuisrace voor ons. Hopelijk kunnen we een goede show laten zien aan de mensen op de tribunes”, zegt hij. ,,We genieten er altijd van om terug te komen in Oostenrijk en ik ben erop gebrand om weer een trofee aan de verzameling van het team toe te voegen. We hebben hier in het verleden goede resultaten behaald. We gaan kijken wat we nu kunnen doen.”