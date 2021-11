Max Verstappen: ‘Ik krijg nooit cadeautjes, dus zag straf wel aankomen’

PollDe tweede plaats was voor Max Verstappen het maximaal haalbare, zeker na de gridstraf die hem nog voor de start vijf plekken terugwierp. Met een voorsprong van acht punten gaat hij over twee weken naar Saoedi-Arabië. ,,We zien wel hoe het eindigt, ik sta nog aan kop en ga alles geven.”

Max Verstappen ging niet bij de pakken neerzitten toen hij anderhalf uur voor de start van de race te horen kreeg dat hij vijf plekken naar achteren moest, vanwege het negeren van dubbele gele vlaggen in de kwalificatie. ,,Ik was niet teleurgesteld, want ik wist gisteravond al dat die straf zou gaan komen. Ik krijg nooit cadeautjes, dus zag het wel aankomen", aldus de WK-leider voor de camera van Ziggo Sport. ,,Uiteindelijk is het lastig. De wedstrijdleiding beslist geen gele vlaggen te geven, alleen een lokale marshal doet dat en daar word je dan voor bestraft. Dat is krom, maar het is wat het is.”

Verstappen vertelde dat hij door de straf alleen nog maar gemotiveerder was om zich terug naar voren te vechten in Qatar. Bij de start pakte hij vanaf P7 meteen drie plekken en een paar rondjes later had hij de tweede plaats al in zijn bezit. ,,Mij krijgen ze nooit klein. De eerste ronde was belangrijk en ik lag al snel tweede, maar we kwamen net wat snelheid tekort. Ik wilde het gat desondanks klein houden zodat zij geen stop konden maken en dat pakte uiteindelijk goed uit.”

Echt in de buurt van racewinnaar Lewis Hamilton wist Verstappen geen moment te komen. Hij zag zijn concurrent zes punten inlopen en staat er nu nog acht voor. ,,Over de hele race waren we nog steeds te langzaam, maar opgeven doen we niet aan. We zien wel hoe het eindigt, ik sta nog aan kop en ga alles geven. Hopelijk kunnen we het vasthouden.”

