Max Verstappen in belangrijke training meteen weer dominant op ‘oranje’ Red Bull Ring

Met maar één trainingsuur te gaan tot de kwalificatie voor de sprintrace, werd in Spielberg een sessie vol actie verwacht. En druk was het inderdaad vanaf de start, alle coureurs kwamen vrijwel direct naar buiten op mediumbanden. Zo ook Max Verstappen, die in de eerste fase van de training ruim een halve seconde voorsprong had op zijn eerste achtervolger Charles Leclerc. Na twintig minuten werd de sessie vervolgens even onderbroken, toen Lando Norris over de boordradio meldde dat hij rook aan boord had en zijn McLaren stilzette.