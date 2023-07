Max Verstappen in sensationele strijd om pole position verslagen door aartsrivaal Lewis Hamilton

Met videoDe kwalificatie van de Grand Prix van Hongarije heeft een daverende verrassing opgeleverd. Het is niet Max Verstappen die pole position pakte, maar zijn aartsrivaal Lewis Hamilton. De Brit van Mercedes was er zichtbaar emotioneel onder.

Nieuwe regels tijdens de kwalificatie op de Hungaroring. De coureurs hadden geen vrije bandenkeuze. Alle twintig moesten ze de eerste sessie verplicht op de harde band rijden, waarna de top-15 in de tweede sessie op de mediumband moest doorkomen en Q3 tussen de snelste tien coureurs vervolgens op de zachte band werd uitgevochten.

De verwachting was dat die nieuwe regels in het voordeel zouden werken van de sterkere team, aangezien de coureurs in de minder snelle auto’s minder ruimte zouden overhouden om met een goede tactiek te verrassen. Maar toch kwam er een slachtoffer bij één van de topteams. George Russell werd namelijk slechts achttiende, waardoor de Mercedes-coureur niet door Q1 heen kwam. Dat gold ook voor beide Williams-coureurs, Kevin Magnussen (Haas) en Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Bekijk hier hoe Hamilton pole pakte!

En dus niet voor Daniel Ricciardo. De Australiër die sinds dit weekend het stoeltje van Nyck de Vries heeft overgenomen bij AlphaTauri, slaagde er daarmee direct mee om zijn teamgenoot Tsunoda te verslaan. Het gebeurde in een kwalificatie die werd overspoeld met ‘track limits’. Met regelmaat ging een coureur met beide banden over de witte lijn, waardoor hij zijn rondetijd moest inleveren.

Het overkwam Max Verstappen aan het begin van Q2. Daardoor had de wereldkampioen tot in de slotfase van de sessie geen tijd achter zijn naam staan en nauwelijks nog marge was om een klein foutje te maken. Dat deed hij dan ook niet. Want hoewel hij geen fantastische tweede poging afleverde, was het goed genoeg om ‘gewoon’ naar Q3 te gaan. Dat lukte Carlos Sainz niet. De Ferrari-coureur kwam niet verder dan de elfde plek, waardoor er ook van dat topteam een coureur buiten de top-10 start.

Volledig scherm Max Verstappen baalt. © AP

Wel in de top-10 kwam Sergio Perez terecht. Het was voor de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen voor het eerst in zes grands prix. Maar Hij kwam in de allesbeslissende sessie weer niet al te best voor de dag. De Mexicaan klokte de negende tijd en begint de Grand Prix van Hongarije op de vijfde startrij.

Volledig scherm Lewis Hamilton liet de Britse racefans juichen. © REUTERS Maar de grootste verrassing van de dag kwam op het allerlaatste moment. Want waar Verstappen zijn snelste tijd tot dan toe niet kon aanscherpen, werd hij prompt verslagen. Het was zijn aartsrivaal Lewis Hamilton die 0,003 seconde sneller was dan de wereldkampioen. De Brit boekte daarmee een onverwachte, maar mooie overwinning. Eentje waar hij zichtbaar emotioneel onder was. Het toonde hoe dan ook aan dat de zevenvoudig wereldkampioen weer in de positie is om voor een race-overwinning te strijden. Hij start de Grand Prix van Hongarije in ieder geval voor de momenteel zo ongenaakbare Verstappen.

,,Ik worstel al het hele weekend met de balans", gaf Verstappen direct na de kwalificatie aan in gesprek met oud-coureur Danica Patrick. ,,Elke sessie is het erg up & down gegaan, ook nu weer in de kwalificatie. Ik had het vertrouwen niet echt om de bochten aan te vallen. In die tweede run had ik het gevoel ook niet, want dan verloor ik weer de voor- of achterkant. We staan nog tweede, maar horen met onze auto natuurlijk gewoon vooraan te staan.”

Hamilton was vanzelfsprekend door het dolle heen na het binnenhengelen van zijn negende Hongaarse pole - een record, niemand stond bij één specifieke GP vaker vooraan. Hij schreeuwde het zelfs zo hard uit, dat hij zijn stem al bijna kwijt was. ,,Het is zo'n geweldig gevoel. We hebben er met z’n allen zo hard aan gewerkt om weer eens op pole te staan en dit voelt alsof het weer de eerste keer is. Ik had niet verwacht om pole te kunnen vechten, maar in die laatste run besloot ik niets in de tank te laten.”

Liveblog bekijk belangrijke updates HAMILTON PAKT POLE Hamilton flikt het wel! Drie hele duizendsten gaat hij harder dan Verstappen! Zijn negende pole position in Hongarije - wow! Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Verstappen verbetert zich niet! Norris wel, maar hij gaat 'maar' naar P2. Wat doet Hamilton? Daar gaan we. Pérez en Leclerc zetten als eerste hun vliegende rondes in gang. Verstappen draait zijn RB19 even later weer de garage uit! Pérez en Hülkenberg zijn ook al vertrokken. Het overgebleven tiental staat nu weer even binnen, in afwachting van de ultieme run die aanstaande is. Verstappen haalt drie tienden van de toptijd af en gaat naar 1.16,612. Een keurige banker lap. Hamilton sluit aan op één tiende. Pérez opent het bal met een 1.17,142. De poletijd van vorig jaar? 1.17,377.



Daar heb je Norris weer in 1.16,904! Start Q3 Here we go! Over iets meer dan 12 minuten weten we wie er morgen van pole position mag vertrekken. Het is nu zaak om meteen een goede tijd neer te zetten, want die track limits zijn ook aan het einde snel overschreden. Verstappen stond zojuist dus derde, op twee tienden van Norris en ongeveer de helft daarvan achter Hamilton. Zelfs de Alfa Romeo's waren niet veel trager dan de Nederlander...wat gaat dit opleveren in Q3? Lando Norris. © REUTERS Einde Q2 Leclerc wipt teamgenoot Sainz eruit in Q2! Hij gaat zich dus niet mengen in de strijd om pole, net als Ocon, Ricciardo, Stroll en Gasly. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ricciardo redt het niet, maar dat is geen schande. Terwijl Hamilton hem ook nog even tussen Norris en Verstappen zet. Daar komt de hele rits aan, met alleen Norris en Verstappen momenteel niet op het asfalt. Wie gaat hier de boot missen? Verstappen rijdt voor de drukte uit en gaat alvast aanzetten, met de rest van het veld nog in de garage.



Hij gaat naar P2 en is met die 1.17,547 waarschijnlijk wel veilig, maar staat wel nog twee tienden achter Norris. Zomaar een observatie: Ricciardo staat bij zijn terugkeer dus meteen voor Tsunoda (P17) op de grid! Daniel Ricciardo. © REUTERS Momenteel onder de streep, in afwachting van de tweede runs:



11. Bottas

12. Ricciardo

13. Gasly

14. Stroll

15. Verstappen Verstappen staat momenteel binnen, maar hij zal zo toch echt moeten! Nog iets meer dan 6 minuten op de klok. Of toch niet! Verstappens tijd wordt afgenomen vanwege track limits. Ook tweevoudig wereldkampioenen worden niet gespaard door de wedstrijdleiding. Daar is Verstappen voor een 1.17,296. Norris sluit aan op drie honderdsten van een seconde. Pérez mag nog niet aan een voorste startrij denken, voor hem is het om te beginnen zaak om weer eens Q3 te bereiken! Hij klokt nu 1.17,675 na een misser in de laatste sector.



Iedereen is trouwens op het asfalt momenteel. Start Q2 En weer door voor het volgende kwartier. In dit kwalificatiegedeelte mogen de mannen enkel de mediumband gebruiken.

