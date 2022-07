Max Verstappen komt in tweede training op Silverstone niet verder dan vierde tijd

Met video's Oppermach­ti­ge Max Verstappen pakt pole in Canada en ziet teamgenoot Sergio Pérez crashen: ‘Was tricky’

Max Verstappen heeft voor de tweede keer dit seizoen pole position gepakt. Terwijl zijn belangrijkste concurrenten in de strijd om de wereldtitel het in de kletsnatte kwalificatie in Montréal lieten afweten, was de Nederlander ongenaakbaar.

19 juni