Max Verstappen met nieuwe motor op jacht naar eerste overwinning in Bakoe

samenvatting Ferrari's én Mercedes­sen sneller dan Max Verstappen in Spaanse namiddag

Max Verstappen moest in de tweede vrije training in Barcelona niet alleen Ferrari, maar ook de beide Mercedessen voor laten gaan. Charles Leclerc was wederom het snelst van allemaal, de Nederlander gaf iets meer dan drie tienden toe en eindigde de middag als vijfde.

20 mei