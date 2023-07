Max Verstappen mist vertrouwen, Lewis Hamilton is stem kwijt na historische pole: ‘Zien of ik vanavond kan slapen’

Met video'sIn de Formule 1-historie lukte het nog nooit een coureur om bij één specifieke grand prix negen keer pole position te veroveren. Lewis Hamilton bracht daar in Hongarije verandering in, toen hij de normaal zo onaantastbare Max Verstappen verraste in een zinderende kwalificatiestrijd . ,,Ik ging gewoon vol gas en hoopte maar op de baan te blijven.”

,,Het is zo'n geweldig gevoel", zei een uitzinnige Hamilton direct na de kwalificatie, schor van al het geschreeuw. ,,We hebben er met z'n allen zo hard aan gewerkt om weer eens op pole te staan en dit voelt alsof het weer de allereerste is. Ik had niet eens verwacht dat ik om pole zou kunnen vechten, maar in die laatste run besloot ik niets in de tank te laten.”

De weg naar de allereerste pole van het seizoen was een zware voor het team van Mercedes. Ze moesten na een slechte start het complete concept van de auto overhoop gooien en weer opnieuw beginnen. Zelfs eerder in de kwalificatie waren er nog problemen, want George Russell kwam vast te zitten in het verkeer en strandde op P18. ,,Voor iedereen binnen het team is dit zo'n grote uitdaging geweest met veel ups en downs. Het was echt een achtbaanrit, maar we bleven er allemaal in geloven", zei Hamilton.

Volledig scherm Max Verstappen feliciteert Lewis Hamilton. © ANP

,,Vandaag verloren we in vergelijking met anderen heel veel tijd in bocht 4 en 11, dus ik ging gewoon vol gas en hoopte maar op de baan te blijven. Het zal niet gemakkelijker worden, maar hopelijk bewijst dit dat we op het goede pad zitten", zei Hamilton in gesprek met de Amerikaanse oud-coureur Danica Patrick.

Wat is er voor Hamilton, die de GP van Hongarije ook al acht keer op zijn naam schreef, morgen daadwerkelijk mogelijk in de race? ,,Ik moet eerst nog maar eens zien of ik vanavond kan slapen!", zei hij. ,,We zullen alles bestuderen richting morgen en moeten ons A-game meebrengen. Het wordt lastig om met deze twee gasten te vechten, want ook Lando (Norris, red.) is geweldig bezig. En je kent Max - hij staat er altijd bij.”

Verstappen: ‘Niet goed genoeg van ons’

Balans, dat was het sleutelwoord bij de ‘verslagen’ Verstappen. ,,Het was over het algemeen gewoon geen goede kwalificatie van ons. Ik vond het al verrassend dat ik ik na de eerste run in Q3 bovenaan stond”, aldus Verstappen bij Viaplay. ,,Ik had gewoon geen balans in de auto en totaal geen grip aan de voorkant. We hebben geprobeerd de vleugel wat aan te passen, maar dat werkte ook allemaal niet. Ik probeerde het een beetje te forceren, maar het was zó lastig om de voor- en achterkant met elkaar in balans te krijgen.”

Volledig scherm Max Verstappen baalt. © REUTERS

,,Het is gewoon teleurstellend", vervolgt Verstappen, de winnaar van de laatste vijf kwalificaties en de vorige zes races. ,,Kijk, je komt hier met een update, en vervolgens heb je geen balans. Dat heeft niet per se met de update te maken, die lijkt wel goed te werken. Maar als je geen balans hebt kan je niet pushen en dan krijg je niet het goede gevoel, laat staan het vertrouwen om tot de limiet te gaan. Er is natuurlijk nog niks verloren, alleen ik wil altijd zo goed mogelijk voor de dag komen. Vandaag was het vanuit ons niet goed genoeg.”

Hoe kijkt de tweevoudig regerend wereldkampioen naar zijn kansen in de race van morgen? ,,Dan zal het wel iets beter gaan. Al is Mercedes normaal ook wel snel op zondag, wanneer ze het op zaterdag voor elkaar hebben. Het zal niet gemakkelijk worden om ze in te halen, maar we zien het vanzelf wel.”

Dit zei een teleurgestelde Verstappen na afloop

