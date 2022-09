Max Verstappen moet Leclerc en Russell voor zich dulden in laatste vrije training op Zandvoort

Toto Wolff des duivels na slechte kwalifica­tie Mercedes op Spa-Francor­champs: ‘Gewoon onaccepta­bel’

Teambaas Toto Wolff is woedend en vol onbegrip over de slechte kwalificatie van Mercedes op het circuit van Spa-Francorchamps. Zijn coureurs Lewis Hamilton en George Russell reden hun snelste rondje in ruim 1 seconde meer dan Max Verstappen en noteerden respectievelijk de zevende en achtste tijd.

28 augustus