Max Verstappen moet op tweede testdag Kevin Magnussen en Carlos Sainz voor zich dulden

Ferrari blijft indruk makenKevin Magnussen heeft de tweede testdag in Bahrein als snelste afgesloten. Na acht uur van kilometers maken en data verzamelen was de Deen van Haas iets sneller dan Carlos Sainz en Max Verstappen. De Nederlander kwam tot 86 rondes, wat er beduidend minder waren dan de 138 van teamgenoot Sergio Pérez gisteren.

Max Verstappen opende zijn ‘pre-season test’ vanochtend nog zonder de significante updates die voor de loop van de testweek gepland waren. Zijn RB18 oogde vroeg op de dag weer stabiel, maar in de middag moest hij een paar keer een getimede ronde afbreken na het missen van een bocht. Het meest enerverende momentje van de wereldkampioen kwam nog in de slotfase, toen hij even wiel-aan-wiel kwam te rijden met Carlos Sainz. Uiteindelijk eindigde hij de dag als derde op een halve seconde van Sainz en 0,8 seconden van Magnussen.

Aan de andere kant was er het team van Mercedes dat met George Russell aanvankelijk minder last had van het terugkerende probleem van ‘porpoising’ - het stuiteren op het rechte stuk. In de middag veranderden zij vervolgens waarschijnlijk weer iets aan de afstelling, want Lewis Hamilton hobbelde weer een stuk meer dan zijn teamgenoot. De Brit die opgaat voor zijn achtste wereldtitel kwam onder het Bahreinse kunstlicht uit op P4, ook nog achter Lance Stroll.

Volledig scherm Carlos Sainz. © REUTERS Het zijn problemen waar ze bij Ferrari bijzonder weinig last van lijken te hebben. Charles Leclerc werkte weer zijn programma af en later op de dag klokte Carlos Sainz de snelste tijd van het hele veld. Is de rode renstal misschien wel gewoon het beste team van de grid? Red Bull-adviseur Helmut Marko vertelde al dat hij Ferrari momenteel de beste papieren geeft, voor Red Bull en dan Mercedes en McLaren. Leclerc had hier weer een andere mening over. ,,Iedereen wijst met de vinger naar elkaar om onder de druk uit te komen. Ik weet echter zeker dat Mercedes en Red Bull de te kloppen teams zullen blijven”, aldus de Monegask, die bij Viaplay sprak van een goede test maar nog geen conclusies kon trekken op basis van deze week.

Rode vlaggen waren er ook weer op het Bahrain International Circuit voor een aantal coureurs met pech. Het spectaculairst waren de brandende remmen bij Nicholas Latifi die al na nog geen twee uur testen een einde maakten aan de dag van Williams. Bij Alfa Romeo viel Valtteri Bottas stil met een hydraulisch probleem, terwijl bij McLaren de remmen het zorgenkindje blijven. Het laatste bericht is dat er gloednieuwe, verbeterde onderdelen op weg zijn naar het circuit, maar dat het een race tegen de klok wordt om die morgen nog te kunnen gebruiken.

Voor Kevin Magnussen was het hoe dan ook een mooie dag. De 29-jarige Deen had nooit gedacht dat hij nog in de Formule 1 zou terugkeren, maar maakte vandaag zijn rentree namens Haas. Hij kwam tot 39 rondes en zette de negende tijd op de klokken. Daar bleef het niet bij voor Magnussen, want vanwege een probleem met de vracht mocht Haas nog een uurtje langer door met testen. Daarin noteerde Magnussen een rondetijd van 1.33,207, waarmee hij de snelste van de dag was.



Morgen wordt er nog één keer acht uur getest onder omstandigheden die vergelijkbaar worden geschat aan de race van volgende week. Dan zullen Verstappen en Pérez het werk bij Red Bull verdelen.

