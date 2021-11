Max Verstappen moet weer vol aan de bak: ‘Het worden zware weken’

Voor Max Verstappen breken drie belangrijke weken aan. De Nederlander verdedigt komend weekend in Mexico een voorsprong van twaalf punten op Lewis Hamilton en moet de weekenden erna aan de bak in Brazilië en Qatar. ,,Het worden zware weken en daar kijk ik ook naar uit, al weet ik dat het zwaar wordt.”

Met een ietwat onverwachte overwinning in de Verenigde Staten op zak is Verstappen naar Mexico afgereisd voor de achttiende Grand Prix van het seizoen. ,,Natuurlijk gaf het een geweldig gevoel om weer op de hoogste podiumtrede te staan. De laatste races waren zwaar door onder andere de gridstraffen en ongelukkige momenten, dus het voelde goed om daar op het podium te staan met Checo (ploeggenoot Sergio Pérez, red.) naast me.”

Verstappen vervolgt: ,,De overwinning gaf veel voldoening. We hadden een goede pace, dus ik kijk er ook naar uit om daar op verder te bouwen. Daarnaast hebben we natuurlijk erg belangrijke punten voor het kampioenschap gepakt.”



In het kampioenschap heeft Verstappen (277,5 punten) twaalf punten meer dan zijn grote rivaal Hamilton (265,5 punten). Met twee gunstige circuits in aantocht is het voor Verstappen zaak om de voorsprong uit te breiden, te beginnen in Mexico, waar hij in 2017 en 2018 al wist te winnen.

,,Ik heb goede herinneringen aan deze race, ja. Ik kijk er ook naar uit om hier te zijn, helemaal nadat het lange tijd niet mogelijk was om te reizen. Het team zal door de komst van Checo ongetwijfeld meer Mexicaanse fans hebben, dus ik heb er erg veel zin in om hen langs het circuit te zien. En natuurlijk hopen we ook dat we mee kunnen doen voor de winst.”

Mexico is het startsein van drie raceweekenden op een rij. Na Mexico volgen races in Brazilië en Qatar, om na een week rust af te sluiten in Saoedi-Arabië en Aboe Dhabi. ,,Daar kijk ik ook naar uit, al weet ik dat het zwaar wordt met al het reizen en de tijdsverschillen. Het is ongelooflijk belangrijk voor mij en het team dat we hier de punten gaan pakken in de strijd om het kampioenschap. Ik heb vooral veel zin om te racen in Mexico en Brazilië en ben erg nieuwsgierig naar de nieuwe baan in Qatar.”

Programma Grand Prix van Mexico

• Eerste vrije training, vrijdag: 18.30-19.30 uur

• Tweede vrije training, vrijdag: 22.00-23.00 uur

• Derde vrije training, zaterdag: 18.00-19.00 uur

• Kwalificatie, zaterdag: 21.00-22.00 uur

• Race, zondag: 20.00-22.00 uur

