Max Verstappen moet zege in Bakoe aan Sergio Pérez laten: safetycar pakt slecht uit voor wereldkampioen

Met video'sDe Grand Prix van Azerbeidzjan heeft de dominantie van Red Bull andermaal onderstreept. Maar het was in Bakoe niet Verstappen die de race won, maar zijn teamgenoot Sergio Pérez. De ‘king of the streets’ gelooft als gevolg van zijn resultaat écht in zijn kans op de wereldtitel.

Bij het ingaan van de zesde ronde van de Grand Prix van Azerbeidzjan was de orde alweer volledig hersteld. Twee Red Bulls reden op plek één en twee. Ferrari-coureur Charles Leclerc, van poleposition gestart na een sterke kwalificatie op vrijdag, was al snel ingehaald door Max Verstappen en kort daarna ook door Sergio Pérez. Daarmee leek de race in Bakoe al snel te verlopen zoals velen van tevoren hadden verwacht.

Maar het was de uitvalbeurt van Nyck de Vries die de verhoudingen vervolgens weer door elkaar schudde. De Nederlander van AlphaTauri onderstreepte zijn dramatisch verlopen weekend aan de Kaspische zee toen hij in jacht op een inhaalactie ten opzichte van Alfa Romeo-coureur Zhou Guangyu de muur raakte en zijn linker voorwiel brak. Hij moest de race als gevolg daarvan opgeven.

Bekijk het uitvallen van De Vries en de dure pitstop voor Verstappen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het gebeurde net terwijl Verstappen een pitstop maakte. Net voordat er een safetycar-situatie kwam. Daardoor verloren veel andere coureurs minder tijd met hun bandenwissel dan Verstappen deed en viel de Nederlander terug naar plek drie.

Maar net als bij de start van de race, kostte het Verstappen nauwelijks tijd en moeite om Leclerc in te halen en kon hij vervolgens jagen op Pérez. Alleen is het dit jaar een stuk lastiger om Pérez in te halen dan welke tegenstander in welke andere auto dan ook. Dat heeft enerzijds te maken met de kwaliteit van de Red Bull, duidelijk de beste bolide van de Formule 1 op dit moment. Maar anderzijds ook met de vorm van de Mexicaan. Zeker op stratencircuits is Pérez van een erg hoog niveau.

En dus ook in Azerbeidzjan, een race waar hij al regelmatig succesvol was. In een Force India werd hij er in 2018 al eens derde. Hij won er in 2021 namens Red Bull, werd vorig seizoen tweede en won gisteren ook al de sprintrace in Bakoe. En aan dat lijstje sterke resultaten voegde hij nòg een overwinning toe.

Verstappen haalt Leclerc in bij de herstart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Want het lukte Verstappen niet om het gat met zijn teamgenoot helemaal te dichten. De wereldkampioen klaagde via de boordradio over de balans in zijn auto en Pérez hield hem op een veilige marge, die langzaam opliep tot zo’n 3,5 seconden. Dicht bij zijn tweede opeenvolgende overwinning in Azerbeidzjan, kwam Verstappen niet meer.

En dus pakte Perez een dubbelslag op het stratencircuit van Bakoe. Door zijn zege in de sprintrace èn zijn overwinning in de hoofdrace, is de Mexicaan negen punten ingelopen op Verstappen in het wereldkampioenschap. Daardoor is het verschil tussen de twee Red Bull-coureurs nog maar zes punten. ,,King of the streets”, kreeg de Mexicaan teruggekoppeld via de boordradio. ,,Goed gedaan, mannen. We hebben gedomineerd”, reageerde hij om eraan toe te voegen dat hij echt denkt dat hij wereldkampioen kan worden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP

Bekijk hier het WK-klassement

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.