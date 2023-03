Max Verstappen neemt genoegen met derde plek in natte training: ‘Banden niet helemaal onder controle’

Verstappen: ‘Moeilijk om banden te laten werken’

Verstappen werd op de eerste dag in Melbourne dus een keer eerste en derde. ,,Er is weinig grip en het asfalt is hier glad. Dat was vorig jaar ook al. Het is moeilijk om de banden te laten werken", aldus de wereldkampioen op zijn website. ,,En met die onderbrekingen en rode vlaggen die we tijdens de eerste sessie hadden, kom je nooit echt in je ritme. Maar we gaan vanavond naar de data kijken om te zien wat we morgen moeten doen om de juiste keuzes te maken.”



,,De auto voelde wel goed, al is het nu allemaal moeilijk te zeggen", gaat de Nederlander die in Melbourne nog nooit won verder. ,,We kwamen nooit echt in een window waarin ik het gevoel had dat ik de banden helemaal onder controle had. Dus we moeten vanavond nog even wat bestuderen, maar dat zal wel goed komen. Morgen wordt het waarschijnlijk droog, dus we gaan ons gewoon daarop focussen. Dan is het al moeilijk genoeg, denk ik.”