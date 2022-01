Max Verstappen nog lang niet uitgefeest: ‘Let's f*cking go!’

Met een microfoon in zijn hand zweept de enigszins aangeschoten Verstappen naast de DJ de uitgelaten partygangers op. ,,Did we all have a good newyear?” roept de Limburger naar de feestende menigte. ,,Did we all have a good f*cking newyear? Let's f*ucking go!’’



Verstappen vierde het feestje onder anderen met zijn vriendin Kelly Piquet. Ook de Mexicaanse bokser Saúl ‘Canelo’ Álvarez was van de partij.