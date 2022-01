Max Verstappen onthult zijn nieuwe helm: ‘Leeuw in goud en nummer 1’

Schrijft Max Verstappen dit weekend ook de (virtuele) 24 uur van Le Mans op zijn naam?

Met nog ruim 14 uur op de klok, maakte een ‘glitch’ (hapering) in het spel vorig jaar een einde aan de winstkansen van Max Verstappen in de virtuele 24 uur van Le Mans. ,,De auto is helemaal naar de kut", stak de immer fanatieke Nederlander zijn frustratie niet onder stoelen of banken. Dit weekend gaat de wereldkampioen Formule 1 voor revanche op het virtuele Franse asfalt.

14 januari