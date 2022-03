Max Verstappen over controversiële GP in Saudi-Arabië: ‘Na het weekend praten we verder’

Door Arjan Schouten



Hij had ‘gewoon negen uur’ geslapen. Was langer blijven liggen na een pittig nachtje vol discussie over de vraag wel of niet te racen in Saudi-Arabië, na een raketaanval op een oliedepot nabij het circuit. ,,Ik doe normaal niet zo heel veel vergaderen”, vertelde Verstappen na de kwalificatie, waar hij bleef steken op de vierde plaats. ,,We hebben lang gesproken met z’n allen. Uiteindelijk besloten toch te gaan racen. Maar ik denk dat we er na het weekend nog wel verder over gaan praten, met z’n allen. Nu is het voor mij niet verstandig om te zeggen wat ik er van vind, maar ik denk dat iedereen er een mening over heeft. Maar dat komt wel, uiteindelijk…”