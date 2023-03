Max Verstappen pakt eerste pole position van het jaar

Mercedes herstelt nog altijd van optater Max Verstappen: ‘Het is een zware les geweest’

Na jaren van dominantie speelde Mercedes in 2022 geen rol van betekenis in het wereldkampioenschap. Komend seizoen willen ze Max Verstappen weer uitdagen, maar het team blijft ook opvallend voorzichtig. ,,We moeten wel onze plaats kennen.”