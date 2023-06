Max Verstappen populairste ‘merkambassadeur’ van Nederland

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een SponsorRing ontvangen als de populairste merkambassadeur in de sportwereld. Dat is donderdag bekend gemaakt in AFAS Live, tijdens de uitreiking van de awards voor de beste sponsorcases van het jaar.

Onder het Nederlandse publiek scoort Max Verstappen het beste op de combinatie van bekendheid, likeability en geschiktheid als merkambassadeur.

Raymond Vermeulen, manager van Max Verstappen: ,,Dat feitelijke cijfers en metingen nu onderschrijven dat Max de meest populaire brand ambassadeur in de sportwereld is en daarmee grote waarde kan inbrengen voor de partners waarmee wij samenwerken, is een mooie weerspiegeling van de prestaties die Max op de baan laat zien.”

Het is de eerste keer dat de stichting SponsorRingen, samen met mediapartner DPG Media, waartoe ook deze site behoort, de verkiezing van de meest populaire merkambassadeur van Nederland in de wereld van sport, muziek en entertainment heeft gehouden. De resultaten zijn afkomstig van een onafhankelijke onderzoek van analysebureau Nielsen Sports. Ook presentator Chantal Janzen en dj Armin van Buuren mochten een ‘ring’ in ontvangst nemen.

Van alle BN’ers is Verstappen het meest bekend. Liefst 96 procent van alle Nederlanders kent de wereldkampioen in de Formule 1. Hij wordt ook het meest geschikt geacht als merkambassadeur. Ook internationaal scoort Verstappen goed: 79% van zijn volgers op Instagram en YouTube komt uit het buitenland.

Chantal Janzen is van alle artiesten en entertainers de meest likeable bekendheid van Nederland. Maar liefst 60% van alle Nederlanders vindt haar likeable. Ook in haar eigen categorie Entertainment was zij de populairste BN’er.



Armin van Buuren won een SponsorRing in de categorie Artiesten. In deze categorie scoorde Van Buuren het hoogst door veel stemmen onder oudere Nederlanders (50-69 jaar). Zijn collega-DJ Martin Garrix doet het juist weer beter onder Gen Z (16-24 jaar) waar hij met afstand de populairste en meest geschikte artiest als merkambassadeur is.

