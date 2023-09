Max Verstappen reageert op verbale uithaal van Lewis Hamilton: ‘Misschien is hij jaloers op mijn succes’

Met video Max Verstappen hoort volgens Helmut Marko nu al bij de allergroot­sten: ‘F1 is zijn leven, de rest gebeurt gewoon’

Helmut Marko plaatst Max Verstappen nu al in het rijtje met de grootste coureurs uit de Formule 1-geschiedenis. ,,Hij rijdt zo formidabel. Droog of nat, het maakt hem niet uit", aldus de topadviseur van Red Bull Racing na opnieuw een dominante zege van zijn pupil in Zandvoort.