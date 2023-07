Max Verstappen rijdt na flitsende start onbedreigd naar Hongaarse zege en schrijft historie met Red Bull

Met videoMet een fantastische start en een indrukwekkende race heeft Max Verstappen korte metten gemaakt met de hoop van zijn concurrenten. Zijn zege in de Grand Prix van Hongarije was zijn zevende op rij, waardoor zijn voorsprong in het WK al 110 punten is. Verstappen bezorgde Red Bull Racing ook meteen een record, want twaalf opeenvolgende races winnen lukte in de geschiedenis nog nooit een Formule 1-team.

Lando Norris speculeerde zaterdag nog brutaal over een scenario waarin hij Max Verstappen bij de start weer in zou halen. ,,Het zou mooi zijn als Max hetzelfde kan doen als in Silverstone”, zei de jonge Brit, refererend aan zijn inhaalactie aan het begin van de Grand Prix van Groot-Brittannië, twee weken geleden. Misschien maakte hij daarmee wel net dat beetje extra vastberadenheid los bij Verstappen, die naast Norris toch al flink zat te knarsetanden na zijn tweede plek in de kwalificatie.

Want de wereldkampioen begon bijzonder scherp aan de Grand Prix van Hongarije. Hij hoefde zich door zijn sterke start helemaal niet druk te maken om de McLaren achter zich, maar stoof in plaats daarvan voorbij Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur startte van poleposition, maar raakte de leiding meteen kwijt. Niet alleen dat, hij zakte door zijn matige start terug naar plek vier.

,,Sorry daarvoor, jongens”, verzuchtte de zevenvoudig wereldkampioen via zijn boordradio. Misschien was hij toch een beetje nerveus voor zijn eerste poleposition sinds december 2021. Hoe dan ook verspeelde hij zijn kansen op een echte strijd met Verstappen om de race-overwinning linea recta.

Ook al kreeg de Brit daarna via zijn boordradio nog even te horen dat het ‘hammer time’ was, na de eerste bocht was de Nederlander snel gevlogen. Hij was niet alleen veel sneller dan de rest, hij hield zijn banden ook weer uitstekend heel, waardoor hij zijn eerste pitstop erg lang kon uitstellen en daarna op verser rubber dan de rest zijn voorsprong kon blijven uitbouwen.

Indrukwekkend was zijn eerste ronde na zijn tweede pitstop. Hij klokte op dat moment een snelste rondetijd van 1.20.5, terwijl de rest van de podiumkandidaten op dat moment niet verder kwam dan rondetijden van ruim een minuut en 22 seconden. Het was voor Verstappen een manier om zijn machtsvertoon nog eens extra te onderstrepen, want hij was weer eens bezig met een eenzame toprace.

Volledig scherm Ook in de pitstraat liep weer alles op rolletjes bij Red Bull. © AFP

,,Wat een raket was deze auto vandaag", jubelde Verstappen na vanuit de cockpit van zijn ongenaakbare RB19. ,,Dat was echt vermakelijk, vooral de laatste stint. Ongelofelijk, goed gewerkt iedereen. We kunnen allemaal heel trots zijn op deze prestatie. Bedankt!” We weten inmiddels dat Verstappen niet per se met de recordboeken bezig is, maar wat Red Bull momenteel neerzet is ongekend. Twaalf zeges op rij, inclusief die in Abu Dhabi vorig jaar, één meer dan het McLaren van Ayrton Senna en Alain Prost in 1988. ,,Het is fantastisch wat we de laatste twee jaar aan het doen zijn. Hopelijk kunnen we dit momentum nog lang behouden.”

Volledig scherm Max Verstappen en Lando Norris na de race. © REUTERS Achter de Nederlander rukte zijn teamgenoot Sergio Pérez ook sterk op. De Mexicaan was vanaf plek negen gestart, maar zorgde ervoor dat hij aan het einde van de race nog om plek twee kon strijden. Dat werd geen gevecht met Hamilton, want de Mercedes-coureur kwam niet meer in de buurt van Norris. Dat lukte Pérez dus wel. Maar meer dan in de buurt van de McLaren, kwam hij niet. En dus werd de jonge Brit voor de tweede race op rij tweede achter Verstappen, die wegsprint bij de concurrentie.

Want doordat het Pérez niet lukte om nog naar de tweede plek te rijden, groeit het gat in het wereldkampioenschap naar al 110 punten. Verstappen heeft het te danken aan de meest dominante fase van zijn carrière. De overwinning op de Hungaroring was zijn zevende zege op rij. Daarmee evenaart hij de lange zegereeksen van Alberto Ascari, Michael Schumacher en Nico Rosberg. Alleen Sebastian Vettel won ooit nog meer races achter elkaar in de Formule 1.

Het meest veelzeggende aan deze overwinning is echter het verschil met de rest. Want hoewel Verstappen dus niet van poleposition startte, had hij meer dan een halve minuut voorsprong op Norris, toen beide coureurs over de finish kwamen. Met de speculaties van de jonge Brit maakte hij al met al korte metten. En ook het sprankje hoop dat zijn concurrenten op de zaterdag van Hongarije hebben gekoesterd, is weer aan gruzelementen.

Liveblog bekijk belangrijke updates VERSTAPPEN WINT Een wereldstart en hij was vertrokken. Max Verstappen wint zijn zevende grand prix op rij - inclusief extra WK-punt voor de snelste raceronde! Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 70/70 Nog één rondje voor Verstappen! Heel ver daarachter lijkt Pérez het te gaan houden voor P3. 69/70 We hebben kort gele vlaggen door een momentje bij Sargeant, maar dat is van korte duur. Bij Williams houden ze het ook meteen voor gezien. Sargeant is de derde uitvaller. 68/70 Nog 2 seconden voor Hamilton! 67/70 Kan Hamilton dan nog naar Pérez toe? Het verschil is iets meer dan 3 seconden, met vier rondes te gaan. 64/70 Pérez komt al rondes lang niet dichter bij Norris. Hij wordt duidelijk gehinderd door al het verkeer, wat het gelukje is voor de McLaren. 62/70 De engineer vraagt voor de zekerheid even aan Verstappen of alles in orde is. Absoluut. 60/70 De stress bij Norris wordt er niet minder op. Nog 3,1 seconden heeft hij op Pérez, dat wordt lastig! 57/70 Hamilton remt Piastri eruit voor P4! Meer zat er niet in na die slechte start. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 56/70 Meer frustratie op de radio bij Norris! Hij wil niet horen dat zijn voorsprong op Pérez nog 6,6 seconden bedraagt. 54/70 Verstappen gaat naar de snelste raceronde en dat levert hem virtueel één extra WK-punt op. 52/70 Verstappen zoekt zijn monteurs op voor mediums. Onze landgenoot staat 2,6 seconden stil en vervolgt zijn weg. © AFP 51/70 Pérez is nu dan toch echt opgeschoven naar het podium. Zit er nog een 1-2 in voor Red Bull? 50/70 Norris wordt verteld dat hij ook aan het einde nog wat banden over moet hebben. De Brit reageert ietwat geïrriteerd.



Hamilton duikt nu naar binnen voor mediums. Daarmee gaat hij de race uitrijden. 48/70 En jawel, Leclerc krijgt 5 tellen aan zijn broek! 47/70 Pérez gooit de achtervleugel open en gaat via de buitenkant langs Piastri! Die pakt nog even een strookje gras mee, maar moet zich gewonnen geven. Zo lijkt de zo goed gestarte Piastri het podium te kunnen vergeten.



'Hij liet me niet heel veel ruimte', zegt Piastri op het aas dat zijn engineer uitgooide. De wedstrijdleiding gaat kijken. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 46/70 Leclerc heeft mogelijk te hard gereden in de pitstraat. Een tijdstraf zou zonde zijn voor de Monegask. 45/70 Daar is Norris voor zijn tweede stop. Hij komt terug in vrije lucht, Piastri en Pérez kwamen pas net het rechte stuk op.



Bij Ferrari hebben ze Leclerc en Sainz nu weer geswitcht. 43/70 Nu komt Pérez dan maar naar binnen. Hetzelfde doet Piastri vlak voor hem! Zo zit de Mexicaan dus in één klap op de staart van de McLaren. 42/70 Pérez voorbij Hamilton? Nee, weer net niet! Zonder de kunst van het verdedigen word je natuurlijk ook geen zeven keer wereldkampioen... Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

