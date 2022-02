Max Verstappen rijgt rondjes aan elkaar op eerste testdag, snelheid nog geen prioriteit

Het nieuwe Formule 1-tijdperk is vandaag begonnen in Barcelona. De eerste dag - en eigenlijk deze hele testweek - staat in het teken van het leren begrijpen van de auto en de banden, het testen van verschillende set-ups en betrouwbaarheid. Wat dat betreft lijken Oracle Red Bull Racing en Max Verstappen hun zaakjes op orde te hebben.

De Nederlander liet er vandaag geen gras over groeien. Met de onthulling van zijn ‘agressief’ vormgegeven auto deed hij vanochtend de nodige wenkbrauwen fronsen - in positieve zin - en werkte hij meteen 80 rondes af. Samen met Ferrari-coureur Charles Leclerc had hij daarmee de grootste afstand afgelegd. De Monegask stond bij de lunchbreak ook nog bovenaan met een tijd van 1.20,165, tegenover de 1.22,246 en P6 voor Verstappen op iets hardere banden.

Toen het middageten achter de kiezen was, switchte een meerderheid van de teams van rijder. Onder anderen Lewis Hamilton nam plaats achter het stuur, terwijl bij Red Bull nog steeds wereldkampioen Verstappen in de cockpit zat. De Brit, die eerder op de dag overigens vond dat er wel genoeg gezegd was over de discutabele ontknoping in Abu Dhabi, maakte net als zijn grote rivaal geen prioriteit van het rijden van de snelste ronde. Met nog iets meer dan een uur te gaan klokte Hamilton ‘paars’ in de eerste sector, om vervolgens weer van het gas te gaan. Toch was er één coureur die er wel nog even voor ging. Lando Norris scherpte, met een nieuw contract tot 2025 op zak, de toptijd aan naar een erg sterk uitziende 1.19,568.