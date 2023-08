Max Verstappen schrijft met overwinning in chaotische thuisrace historie en evenaart record Sebastian Vettel

Vioolvirtuoos André Rieu had nog maar amper zijn Stradivarius veilig droog opgeborgen, of het begon al te druppelen boven Zandvoort. Dreigende wolken hingen al even boven het circuit, zagen ook Koning Willem Alexander en prinses Maxima, toen ze van de startgrid vertrokken. Wolken met inhoud, want Max Verstappen was nog niet begonnen, of hij kon alweer naar de pits voor wat grover profiel op de rubbers. Een voorbode van een kleddernatte middag in de Noord-Hollandse duinen, zo bleek. Een godsgeschenk voor de pure F1-fans, want natuurlijk had de Dutch GP nieuwe stijl zich als evenement allang bewezen in de eerste twee stralende jaren. Maar bij editie drie bleek ook de potentie van het heerlijke circuit grenzeloos groot.

Wat vooraf nog tot uitentreuren werd neergezet als een straight forward ‘zondagsritje’ voor de dominante Verstappen, transformeerde door de hemeldruppels zowaar nog in een vermakelijk fijn racepuzzeltje, die de Limburger met liefst vijf pitstops wel even moest leggen. Het belang van strategie groeit, de coureur heeft meer invloed op het resultaat en een toefje geluk maakt soms gigantisch verschil. Ja, regen haalt naast gevaar geregeld het mooiste in autosport boven. Lando Norris en George Russell, gestart van P2 en P3, zagen hun podiumkansen al vroeg wegspoelen.

Bij de start begon het plots te regenen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar aan de muur bij Red Bull Racing en in de cockpit van Verstappen bleef alles koel en gecontroleerd. Ook bij de tweede late bui, toen de hemel boven Zandvoort met nog vijftien rondjes te gaan opeens nog angstaanjagender grijs kleurde. ,,Wordt het het héél extreem, of volstaan inters?”, wilde Verstappen weten. Dat tweede, zo bleek plots. Teammaat Sergio Pérez kreeg een heel late call, toch wat overrompeld door de plensbui, want de banden stonden nog niet klaar. Een ronde later kwam Verstappen voor de inters, toen stond Red Bull wél paraat. En dankzij zijn riante voorsprong kon hij snel nog eens wisselen naar het extremere rubber. Zo bleef hij ook na vijf pitstops (softs-inters-softs-softs-inters-full wets) comfortabel aan de leiding.

Vóór al het gevaar. Want ja, die bui in extremis ontregelde het einde van de middag aan de Hollandse kust volledig. Sergio Pérez slipte even een uitloopstrook op en de Chinees Zhou schoot kiezelhard rechtdoor in de Tarzanbocht. Een rode vlag, een lange pauze en pas na drie kwartier een rollende herstart, met nog zes rondjes te gaan. Zes omlopen waarbij Verstappen ondanks het weer in elkaar geschoven veld uit de problemen bleef en een opdringerige Fernando Alonso van zich af wist te houden.

Volledig scherm © REUTERS

Zo kregen de ruim 105.000 Nederlandse fans wat ze hoopten. Een Dutch GP vol chaos, maar wél met de gedroomde winnaar, die met vuurwerk werd ingehaald door vlaggenist van dienst dj en vriend Martin Garrix. Weer klonk voor Verstappen het Wilhelmus, met de fraaie witte trofee van Piet Boon, met een grote oranje leeuw voorop, voor zijn neus. Alonso eindigde als tweede, Pierre Gasly derde, volop profiterend van een late tijdstraf van vijf tellen voor Pérez.

Voor eigen volk verstevigde Verstappen zo zijn grip op het kampioenschap, met zijn negende overwinning op rij. Een evenaring van het Formule 1-record van Sebastian Vettel uit 2013. ,,Dit is ongelofelijk mooi. Het werd ons niet gemakkelijk gemaakt vandaag met het weer, maar ik ben zo trots", aldus de winnaar. ,,Ik had al kippenvel bij het volkslied voor de start. Wat een geweldige atmosfeer. Goed weer, slecht weer, is is altijd een feestje.” In het Italiaanse Monza kan Verstappen over een week het record nog wat scherper stellen. ,,Tien zeges? Daar ga ik volgende week over nadenken. Eerst even bijkomen, want dit was een pittig weekend met veel druk.”

Chaos vlak voor de rode vlag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liveblog bekijk belangrijke updates VERSTAPPEN WINT IN ZANDVOORT Drie op een rij in Zandvoort en alles bij elkaar alweer zijn negende opeenvolgende GP-zege! Max Verstappen evenaart Sebastian Vettel en 105.000 racefans vieren feest! Fernando Alonso en Pierre Gasly maken het podium compleet.



'Yes! De weergoden hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt, maar geweldig gedaan jongens', aldus Max over de radio. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 72/72 Nog één ronde voor de Nederlandse leider! 69/72 Sainz wil stilte op de radio. Hij moet alles geven wat hij heeft om Hamilton van zich af te houden!



Gasly ligt trouwens op podiumkoers, als Pérez nog die straf moet inlossen... 68/72 Voor Russell is het einde wedstrijd. Er schijnt contact te zijn geweest tussen hem en landgenoot Norris. 67/72 En we zijn los! Verstappen pareert meteen een aanval van Alonso. Verder naar achteren zijn er wel meteen wat inhaalacties.



De wedstrijdleiding meldt nu dat Pérez te hard heeft gereden in de pitstraat. Dat kost hem 5 seconden. Heel kostbaar met deze verschillen! 66/72 Zit er iets los bij Verstappen? We weten het niet, de Nederlander zit een beetje te kijken. 66/72 Alonso krijgt nu te horen dat er over 8 minuten nog wat regen gaat vallen, maar niets al te serieus. Coureurs mogen weer De pitstraat is geopend, daar gaan we.



...en weer terug de pitstraat in. We gaan nu beginnen achter de safety car! Het gaat een rollende start worden. Ook Verstappen gaat zich er weer voor zitten. Voeten afvegen en instappen.



De safety car rijdt de eerste twee rondes voor het veld uit, is nu het bericht. Herstart om 17.14 uur Dat horen we graag. De coureurs begeven zich stilaan weer richting hun auto.



De wedstrijdleiding voegt eraan toe dat iedereen op intermediates moet starten zo dadelijk. Inderdaad... Genoeg complimenten. Dit duurt natuurlijk veel te lang. — Arjan Schouten (@arjanschouten) August 27, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ongeveer een halfuurtje tot de volgende bui volgens onderstaand bericht. Snel racen zouden wij zeggen, maar zo eenvoudig is dat helaas niet. 1558BST Next shower of any note is about 30 mins away. Track temp now 20.6C. Wind gusts 20mph... — Ian Fergusson (@fergieweather) August 27, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Congas, tyre hugging...



Just your average race day in the pit lane! 😂#DutchGP #F1 pic.twitter.com/MAbJqJajww — Formula 1 (@F1) August 27, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Jazeker, die regenboog hebben we al gespot. Het is momenteel droog en op de tribunes zit de sfeer er nog altijd uitstekend in. Met Verstappen op kop kan dat natuurlijk ook niet anders... It's still raining, but the sun has joined the party 🌧️🌞



There must be a good rainbow somewhere! 🌈#DutchGP #F1 pic.twitter.com/gl9S8J4BS5 — Formula 1 (@F1) August 27, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Voorlopig gaan we nog niet rijden hoor. Met de huidige weersomstandigheden had dat best gekund, maar er schijnt nog meer aan te komen.



Ze hebben in totaal natuurlijk drie uur om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. We zijn iets later dan 15.00 uur gestart, dus die grens is nog niet in zicht. Wat beelden uit de regen. © AP © REUTERS In de herhaling zien we nu dat Pérez (niet Verstappen...) bij zijn pitstop de muur heeft geraakt! Zonder al te grote schade, zo lijkt het. Het gebeurde net voor de herstart. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Over reparatiewerkzaamheden, die zijn ook volop gaande in de Tarzanbocht. © REUTERS Op de tribunes maken ze er ondertussen maar het beste van! Terwijl Race Control de startvolgorde voor straks communiceert: Verstappen, Alonso, Pérez.



Goed nieuws voor het kamp-Pérez. Zij mogen in de tussentijd ook nog wat reparatiewerkzaamheden uitvoeren. De ergste regen is achter de rug, vertelt het team van Ferrari aan Sainz. Na een drogere periode zit er echter ook nog wat nieuws aan te komen. Dat maakt het lastig voor coureurs, teams en ook vooral de wedstrijdleiding. The worst of the rain has passed but it's still very wet out there ☔️#DutchGP #F1 pic.twitter.com/DLhzztnqtP — Formula 1 (@F1) August 27, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Rode vlag Nee, we krijgen inderdaad code rood in ronde 64! De race ligt stil en alle coureurs moeten zo snel mogelijk naar de pitstraat. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

laad meer

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.