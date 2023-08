Max Verstappen showt zijn nieuwe ‘best Nederlandse’ helm voor thuisrace in Zandvoort

Formule 1 | Zo laat komt Max Verstappen eind deze maand in actie bij thuisrace op Zandvoort

Terwijl de coureurs genieten van een zomerpauze, richten wij onze blik alvast op de volgende krachtmeting van het seizoen in de Formule 1. Op 25, 26 en 27 augustus is het namelijk zover: dan strijkt het circus neer in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Wij zetten de belangrijkste tijden voor je op een rijtje.