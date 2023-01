Max Verstappen staat centraal in vijfde seizoen Netflix-hit Drive to Survive, releasedatum bekend

Verstappen was na de eerste seizoenen kritisch op de makers van de serie over de manier waarop coureurs werden neergezet. ,,Ik heb ze verteld wat in het verleden volgens mij niet goed ging", zei Verstappen aan het begin van vorig seizoen. ,,Ik wil wat meer inspraak hebben in de manier waarop ik word geportretteerd, in plaats van dat ik een interview geef en dat ik niet weet wat ze daarmee gaan doen. Het moet wat realistischer zijn en ik wil daar wat meer controle over hebben.”